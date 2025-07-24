X5 Group остановила закупки продукции Mars из-за спора о ценах

Крупнейший российский ретейлер X5 Group, владеющий сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», принял решение остановить закупки шоколадных батончиков и жевательной резинки Mars, включая такие популярные бренды как Snickers и Twix. Об этом сообщило РБК.

Причиной таких кардинальных мер, как отмечает источник, стало несогласие сети с завышенными, по ее мнению, ценами производителя.

Как сообщили представители X5, текущих запасов продукции Mars хватит до сентября, после чего полки заполнят аналогичными товарами других производителей.

В компании подчеркнули, что прекращение закупок не означает расторжение генерального соглашения с Mars, но производитель вправе потребовать компенсацию, если докажет нарушение договорных обязательств.

Mars в своем заявлении подтвердил факт приостановки отгрузок, отметив, что поставки кормов для животных продолжатся в обычном режиме. Компания выразила сожаление о решении X5 и заявила о поиске взаимовыгодного решения.

Эксперты отмечают, что Mars рискует потерять значительную часть оборота — более 15% продаж компании в России приходится на магазины X5. При этом у Mars самая крупная доля рынка в категориях шоколадных батончиков (39%), драже (33%) и жевательной резинки (29%).

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