Маршрут перестроен: выяснилось, из-за чего выросли в цене семена и саженцы в России
Экономист Тарасова рассказала, насколько подорожало ведение дачного хозяйства
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В этом году уже в начале весенне-летнего сезона наметился рост цен на многие позиции товаров, которые дачники используют в хозяйстве. Об этом рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова.
Необходимо понимать, что, например, большая часть сортов семян овощных культур выращивается в России, а вот с цветами ситуация обратная, — их приходится закупать за рубежом, подчеркивает экономист.
«Соответственно, усложнение маршрутов поставок и рост курса доллара «толкнули» цены на семена вверх – примерно на 20-25%. Похожая ценовая ситуация складывается и с саженцами. Хотя торф и грунтовые смеси, в которых выращивается продукция, российские, но оборудование и материалы, используемые при выращивании – импортные», — отметила Тарасова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Так что, по ее словам, данная категория товаров также подорожала. Определенный рост стоимостей отмечен и в категории удобрений, хотя большая их часть производится в России.
«Даже те, что привозили к нам из-за рубежа – это, по сути, то же самое «наше» удобрение, просто расфасованное в красивую упаковку. Но этот вид продукции также подорожал – свою роль играет обстановка на зарубежных рынках и рост спроса, а следовательно – увеличивающиеся цены», — пояснила экономист.
Если говорить о садовом инструменте, то подорожание здесь либо практически незаметно, либо близко к официальной инфляции, подытожила собеседница.
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