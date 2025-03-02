Mash: руководство Toyota провело тайную встречу с экс-дилерами из РФ

Руководство Toyota, японского производителя автомобилей, покинувшего РФ после начала СВО в 2022 году, провело закрытое мероприятие для бывших партнеров из России. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Mash.

По информации, поступившей из достоверных источников, группе людей в количестве нескольких десятков человек была предоставлена возможность совершить полёт на самолёте бизнес-класса по маршруту Дубай — Дубай в период с 9 по 12 февраля. Кроме того, для них был забронирован отель высшего уровня, а также были подписаны документы о неразглашении информации.

Кроме того, источник сообщает, что бывшие сотрудники Toyota в России получили предложение от головного офиса отправиться в Объединённые Арабские Эмираты для отдыха и конфиденциального общения.

Представители Toyota выразили сожаление в связи с уходом компании из России и ограничением импорта. Они пояснили, что были вынуждены принять такие меры.

Согласно информации, полученной от источника, администрация организации сообщила бывшим партнёрам, что они станут первыми, кто возобновит свою деятельность, как только ситуация стабилизируется.

Mash предположил, что следующая встреча состоится ориентировочно в марте 2025 года.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что автомобильный бренд Porsche продлил регистрацию товарного знака в России на 10 лет.