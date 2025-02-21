Porsche после встречи РФ и США продлил регистрацию товарного знака в России

После переговоров между Россией и США Porsche продлил регистрацию своего товарного знака в РФ. Это решение связано с надеждой на возможное возвращение на рынок и с финансовыми трудностями, с которыми сталкивается компания. В течение года убытки Porsche в России составили 1 млрд руб., сообщил телеграм-канал SHOT.

Согласно информации канала, немецкий производитель автомобилей Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft подал заявку в Роспатент, что позволило продлить регистрацию товарного знака еще на 10 лет — до 23 октября 2035 года.

Все это происходит на фоне серьезных финансовых проблем автогиганта. Porsche ранее объявил о сокращении почти 2 тыс. рабочих мест на заводах в Штутгарте и Вайсахе к 2029 году. Начиная с 2024 года компания также не будет продлевать контракты временных сотрудников.

Снижение продаж в России и Китае привело к убыткам, например, у ООО «Порше Руссланд» в 2023 году убыток составил 690 млн руб. Porsche приостановил свою деятельность в России в марте 2022 года, закрыв 26 дилерских центров в 20 городах.

Ранее сообщалось, что в Renault не исключили возможности возвращения на российский рынок.