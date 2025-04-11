Суд обязал Zara доплатить в бюджет 79 млн руб. таможенных пошлин

Арбитражный суд Воронежской области подтвердил решение таможенных органов о взыскании 79 млн руб. таможенных пошлин и налогов с АО «Новая мода», ранее известного как «Зара СНГ», сообщило РИА Новости.

Отмечается, что это решение стало следствием выявленного занижения таможенной стоимости товаров компании, в которой должны были быть учтены лицензионные платежи и вознаграждения за использование коммерческого обозначения.

Суд пришел к выводу, что таможенные органы обоснованно утверждали, что товары поставлялись на условиях эксклюзивности и включали в себя расходы на использование прав ITX Merken. Суд встал на сторону таможни, раскрыв противоречия в отчетах компании.

Выручка АО «Зара СНГ» за 2020 год составила более 34,1 млрд руб., причем вся чистая прибыль была направлена на выплату дивидендов акционерам. Однако в марте 2022 года компания Inditex — материнская компания Zara, приняла решение приостановить свою деятельность в России из-за введения международных санкций. В дальнейшем российский бизнес компании был продан Fashion and More Management DMCC.

Ранее член Общественного совета при Министерства науки и высшего образования России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» спрогнозировала возвращение зарубежных брендов в РФ в 2025.