Маткапитал на первого ребенка вырастет до 690 тысяч рублей с 1 февраля

Сумма материнского капитала, выдаваемого при рождении первого ребенка или второго, если он родился до 10 октября 2020 года, будет увеличена до 690 300 рублей после того, как с 1 февраля социальные выплаты проиндексируют на уровень фактической инфляции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Установить с 1 февраля 2025 года коэффициент индексации 1,095 для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных федеральным законом „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей“, — говорится в тексте документа.

Как сообщил глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, если семья уже получила материнский капитал на первого ребенка, то за второго ребенка выплата составит почти 222 тысячи рублей. Если же семья еще не оформляла сертификат, то сумма выплаты составит 912 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что правительство РФ продлит программу маткапитала до 2030 года.