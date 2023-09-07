Подмосковная мебельная компания повысит эффективность производства

Предприятие рассчитывает существенно повысить эффективность своей работы, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Реализовать задуманное помогают специалисты Регионального центра компетенций Московской области (РЦК МО). На предприятии уже прошел базовый тренинг «Реализация проекта по улучшению», в ходе которого сотрудники узнали, над чем будут работать в ближайшие шесть месяцев.

Мебельная компания более 60 лет занимает уверенные позиции на российском рынке. Выпускает мебель для дома, офиса и гостиниц.

Подать заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно через портал Производительность.рф . В рамках поддержки участники проекта также могут воспользоваться льготным займом и дополнительным обучением по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». Также можно подать заявку, обратившись в РЦК Подмосковья.

В Мариуполе с помощью подмосковных специалистов появился новый арт-объект.