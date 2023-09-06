В Мариуполе с помощью подмосковных специалистов появился новый арт-объект

Новыйарт-объект появился в Мариуполе (Донецкая Народная Республика) в рамках первого этапа реконструкции и благоустройства Приморского парка.

Инициативу проявили специалисты Фонда капитального ремонта Московской области, которые восстанавливают город после военных событий 2022 года. Непосредственное участие в благоустройстве приняла Ассоциация художников «Graffiti Russia». Творческие люди из разных городов России полностью преобразили ограждение вблизи смотровой площадки Приморского парка. Для создания объекта потребовалось 460 литров краски и 500 баллончиков. Площадь рисунка составила 900 квадратных метров, что сопоставимо с пятью пятиэтажными домами.

Жители и гости Мариуполя уже в полной мере оценили внешнее и внутреннее преображение Приморского парка, который можно, по праву, считать визитной карточкой обновленного города.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Лобне приступили к ремонту дорог по нацпроекту.