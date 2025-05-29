Меморандум России и ООН истечет 22 июля: продление не планируется

Действие меморандума между Россией и ООН, касающегося нормализации экспорта российской сельскохозяйственной продукции, истекает 22 июля, и его продление не планируется. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в рамках Петербургского международного юридического форума в интервью ТАСС.

Данный меморандум, подписанный в Стамбуле в июле 2022 года одновременно с Черноморской зерновой инициативой, предусматривал содействие ООН в устранении препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

По словам Логвинова, срок действия меморандума Россия — ООН, рассчитанного на три года, истекает 22 июля текущего года, и возможность его дальнейшей пролонгации не предусмотрена.

Главной проблемой глава департамента МИД назвал западные санкции, которые, по его мнению, блокируют или существенно ограничивают доступ российских удобрений и продовольствия на мировые рынки. Он подчеркнул, что, несмотря на заявления Брюсселя, Вашингтона и Лондона о том, что эти товары не должны подпадать под санкции, ограничения фактически действуют.

Логвинов отметил, что Россия, несмотря на многочисленные препятствия, продолжает выполнять свои коммерческие и гуманитарные обязательства по поставкам зерна и удобрений, способствуя укреплению глобальной продовольственной безопасности и преодолению кризисных явлений. Особое внимание уделяется безвозмездной гуманитарной помощи нуждающимся странам.

Он напомнил, что в прошлом году Россия направила 200 тыс. тонн пшеницы в шесть африканских стран (Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрею) и передала более 160 тыс. тонн удобрений Зимбабве, Кении, Малави, Нигерии и Шри-Ланке.

Ранее сообщалось, что в ООН выразили обеспокоенность атаками украинских БПЛА по России.