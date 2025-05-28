В ООН выразили обеспокоенность атаками украинских БПЛА по России

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность бесконечными атаками украинских беспилотников по территории России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление официального представителя организации Стефана Дюжаррика.

По словам Дюжаррика, генеральный секретарь ООН обеспокоен бесконечным воздействием БПЛА ВСУ на гражданское население России, особенно если учесть тот факт, что атаки на гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. В ООН добавили, что организация осуждает подобные нападения.

Также Стефан Дюжаррик вновь повторил призывы главы организации к прекращению огня в украинском конфликте.

Напомним, что в период с 20 мая в России был сбит 2331 украинский беспилотник. Вечером вторника опасность атаки БПЛА вновь объявлялась в Курской области.