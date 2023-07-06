Металлическую сетку начнут производить в подмосковном Орехово-Зуево

Минжилполитики Подмосковья уже выдало застройщику ГК «СПК «Регион» разрешение на строительство здания цеха, в котором будут производить сварную металлическую сетку, в поселке Пригородное Орехово-Зуевского городского округа.

Ожидается, что застройщик инвестирует в данное производство порядка семидесяти миллионов рублей. При этом его открытие позволит создать в муниципалитете пятнадцать рабочих мест. Здание площадью более почти полторы тысячи квадратных метров построят для расширения действующего производства.

Здесь будут изготавливать легкую сварную сетку из проволоки, которую можно использовать для укрепления почвы под дорожным покрытием, нанесения штукатурного слоя на вертикальные поверхности, а также армирования строительных конструкций. На производстве запроектированы несколько кран-балок грузоподъемностью 10 тонн и размещение напольного транспорта.

Ранее стало известно, что в Подмосковье разработали новый сервис для предпринимателей «Помещение за рубль».