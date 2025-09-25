Международные резервы России достигли исторического пика

Международные резервы России обновили исторический рекорд, достигнув отметки в $712,6 млрд. Рост показателя за неделю составил $7,5 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

Золотовалютные резервы России продолжают демонстрировать уверенный рост, установив новый абсолютный рекорд. По данным Банка России, на 19 сентября 2025 года их объем составил $712,6 млрд. Это на $7,5 млрд больше, чем неделей ранее. Основной причиной увеличения стала положительная переоценка существующих активов.

Устойчивый рост резервов наблюдается, несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны западных стран. После начала СВО на Украине значительная часть активов была заморожена, а операции по управлению резервами попали под жесткие ограничения. Однако Россия смогла адаптировать свою финансовую политику, переориентировав потоки и структуру накоплений.

В состав международных резервов, представляющих собой высоколиквидные иностранные активы, входят средства в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования и резервная позиция в Международном валютном фонде. Высокий уровень резервов является ключевым фактором финансовой стабильности страны, обеспечивая надежность национальной валюты и создавая надежный буфер на случай внешнеэкономических потрясений.

