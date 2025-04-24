Международные резервы России выросли на $25,5 млрд за неделю

Международные резервы России за неделю выросли на $25,5 млрд и на 18 апреля 2025 года составляли $681,3 млрд. Такие данные опубликовал Банк России на официальном сайте.

На 11 апреля международные резервы России оценивались в $655,8 млрд. Как отметил регулятор, увеличение резервов за последнюю семидневку стало значимым шагом в укреплении финансовой стабильности страны.

Рост резервов в основном стал возможен благодаря успешным мерам правительства и Банка России, направленным на укрепление позиций национальной экономики, включая диверсификацию валютных резервов и оптимизацию внешнеэкономической деятельности.

Каждое увеличение международных резервов России играет важную роль в поддержании экономической устойчивости и обеспечивает защиту от внешних экономических шоков. Наличие достаточного запаса валютных средств позволяет Центробанку более эффективно проводить денежно-кредитную политику, а также поддерживать финансовую стабильность в стране.

Эксперты подчеркивают, что такой рост резервов также может сигнализировать о восстановлении доверия к российской экономике со стороны иностранных инвесторов и может стать одним из факторов, способствующих дальнейшему развитию деловой активности и инвестиционного климата в стране.

Ранее сообщалось, что глава ВТБ Андрей Костин не увидел оснований для дальнейшего укрепления рубля.