Межотраслевой бизнес-форум пройдет в девяти городах Московской области
Фото: [Мининвест МО]
Завтра в Подмосковье стартует межотраслевой межмуниципальных бизнес-форум. Мероприятие пройдет в девяти городах региона, сообщила пресс-служба областного Мининвеста.
Главная тема форума — трансформация и реализация новых возможностей с субъектами МСП. Для участников будет работать десять специализированных секций. Предприниматели смогут обменяться лучшими практиками, получить рекомендации и подвести итоги трансформации бизнеса.
Кроме того, для руководителей производств, представителей государственных структур, а также деловых и некоммерческих организаций будут работать секции по различным направлениям бизнеса — от недвижимости и строительства до финансов, туризма и креативных индустрий.
Бизнес-форум «Путеводитель по бизнесу Московской области» организован Торгово-промышленной палатой региона при поддержке областного правительства и ведущих общественных объединений.
Участие в форуме бесплатное. Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев совершил рабочую поездку в Китай, где в том числе обсудил сотрудничество Подмосковья с провинцией Ляонин.
*Возрастное ограничение 12+