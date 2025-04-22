МИД предложил объединить экономики стран Евразии в «бесшовное пространство»

Страны Евразии, имеющие тесные экономические связи, могут в будущем объединиться в единое «экономическое бесшовное пространство». Такую мысль высказал Александр Панкин, заместитель главы Министерства иностранных дел России. Его точку зрения привел ТАСС.

Замминистра выступил на XV Евразийском экономическом форуме молодежи, который проходит в Екатеринбурге. Он сообщил, что интеграцию экономик среди стран Евразии в дальнейшем можно усилить.

«Через диалог и сложение потенциалов государств и межгосударственных объединений на Евразийском континенте возможно преобразование нашего общего дома в бесшовное общеэкономическое пространство процветания и развития», — указал он.

Панкин добавил, что все это должно проводиться на основе взаимного уважения, учета баланса интересов и выгодного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что МВФ объявил о начале новой эры в глобальной экономике. По мнению его экспертов, старые правила, которые действовали последние 80 лет, перестают работать. Поэтому происходит перезагрузка глобальных торговых связей и базирующейся на них политике. Было добавлено, что сейчас в мире появилась сильнейшая торговая неопределенность. Она достигла беспрецедентно высокого уровня.