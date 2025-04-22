МВФ объявил о начале новой эры в глобальной экономике

Весь мир последние 80 лет находился под влиянием стабильно функционирующей мировой системы. Теперь идет перезагрузка глобальной экономики, тем самым открывая новую эру. Такое заявление сделал Мировой валютный фонд, слова его представителей привело РИА Новости.

По утверждению МВФ, последние 80 лет большинство стран были включены в глобальную экономическую систему. Для них действовали единые правила, которые теперь перестают работать из-за пошлин Трампа.

«Глобальная экономическая система перезагружается, открывая миру новую эру. Существующие правила оспариваются, а новые еще не появились», — указали в организации.

Также было добавлено, что сейчас в мире появилась сильнейшая торговая неопределенность. Она достигла беспрецедентно высокого уровня. На ее фоне растет неопределенность политическая. Планируется, что ситуация сохранится на протяжении всего 2025 года, также она продолжится и в 2026 году. Все те страны, которые сталкиваются с повышением пошлин на их товары, ставятся под угрозу «шока спроса». По этой причине политикам необходимо сосредоточиться на восстановлении доверия и стабильности.

Ранее эксперты МВФ спрогнозировали, что конфликт на Украине завершится в конце 2025 года. Они также указали на тот факт, что в сфере управления у правительства Украины есть определенные недостатки. По их мнению, в случае завершения вооруженного противостояния украинская экономика положительно отреагирует на прекращение боевых действий.