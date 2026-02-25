Миграционный разворот: в Россию едут из Индии, но кадровый голод сохраняется

Рынок труда в России лихорадит, и проще всего это заметить по двум сферам — продажам и доставке. Вакансий там пруд пруди, а работать, как выясняется, некому. HR-эксперт Гарри Мурадян в интервью радио Sputnik объяснил этот парадокс не ленью соискателей, а целым клубком экономических и демографических причин.

По его мнению, продавцы и курьеры стали заложниками сразу двух жирных плюсов. Во-первых, логистика «последней мили» (той самой, что тащит товар прямо до порога) переживает бум, а во-вторых, страна лихорадочно перестраивает торговые маршруты с Запада на Восток. Потоки хлынули в сторону Китая, Индии и Ближнего Востока, и под это дело требуются логисты и те, кто сможет эти потоки переварить на местах. Спрос есть, а вот с предложением беда.

И тут включается человеческий фактор. Эксперт привел наглядный пример: жена добровольца, уехавшего в зону СВО, получает от государства 250 тыс. рублей в месяц. Зачем ей после этого идти в магазин за 45 тыс., да еще и мешки таскать, да еще и под материальной ответственностью ходить? Резонный вопрос. Люди, у которых появился выбор и финансовая подушка, предпочитают либо вообще не работать по найму, либо искать что-то более легкое или свое.

Но главная бомба замедленного действия — это демография. До 2028 года мы будем жить в яме: молодых, готовых выйти на рынок, становится все меньше. И те, кто мог бы прийти, не спешат: современная молодежь, по словам Мурадяна, все дольше сидит на шее у родителей и вступает в трудовую жизнь с большим опозданием. Добавьте к этому отъезд из страны: по разным оценкам, с 2022 года Россию покинули от 700 тыс. до 1,1 млн человек, и многие увезли с собой детей 16–17 лет — тех самых, кто как раз сейчас должен был бы пополнить ряды курьеров и кассиров.

Эксперт добавил, что финальный штрих — миграционный разворот. Государство взяло курс на привлечение рабочих рук из Индии, Бангладеш или с Филиппин, развернувшись спиной к традиционным поставщикам рабочей силы из Средней Азии. Но процесс замещения идет медленно: пока новые кадры из дальнего зарубежья только раскачиваются, а потребность в работниках измеряется миллионами. Те же узбеки или киргизы, готовые вставать ни свет ни заря на тяжелую работу, остались в прошлом. Итог печальный: вакансий полно, а закрывать их некому, и этот разрыв будет только расти, пока не сойдутся в одной точке демография, новые миграционные потоки и желание людей работать за предлагаемые деньги.

Ранее сообщалось, что эксперты предрекают «закрытие» новых профессий для иностранцев.