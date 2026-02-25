Торговля под санкциями МВД: эксперты предрекают «закрытие» новых профессий для иностранцев

Инициатива главы петербургского главка МВД Романа Плугина о полном запрете иностранцам с патентами работать в сфере торговли вызвала бурную дискуссию в экспертном сообществе. Поводом для радикального предложения стало резонансное преступление в супермаркете, совершенное сотрудниками-мигрантами. Несмотря на внешнюю решительность меры, специалисты предупреждают о рисках, связанных с уходом рынка в тень и усилением кадрового голода.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru отметил, что предприниматели уже сейчас пытаются обойти существующие ограничения, оформляя мигрантов на должности, формально не связанные с охраной или прямым контактом с покупателями — например, кладовщиками. Однако на практике люди без должной подготовки все равно оказываются в конфликтных ситуациях. По мнению Плугина, исключение пяти тысяч патентов не станет критическим для экономики мегаполиса, зато позволит снизить число стычек в торговых залах и освободить места для местных жителей.

Тем не менее обратная сторона медали выглядит тревожно. Сфера ритейла уже испытывает катастрофическую нехватку линейного персонала: продавцов, грузчиков и комплектовщиков. Резкий вывод мигрантов из легального поля может парализовать работу многих точек. Якубович подчеркивает, что запрет не уничтожит потребность бизнеса в рабочих руках, а лишь лишит государство возможности контролировать этих сотрудников.

«Мигранты никуда не денутся. Бизнесу нужны рабочие руки. Если нельзя работать легально в магазине, люди пойдут работать нелегально на склад. Контроля станет меньше, коррупции — больше. А безопасность? Она останется ровно там же, где и была», — отметил он.

Особенно уязвимыми окажутся небольшие торговые точки «у дома», которые в отличие от крупных сетей не обладают ресурсами для быстрой адаптации к новым условиям. Кроме того, существует риск, что тотальный запрет признают дискриминационным, так как он бьет и по добросовестным работникам. Вместо жестких табу предлагается внедрить систему страхования ответственности работодателя: штраф за конфликт с участием персонала должен быть настолько высок, чтобы нанимать и обучать людей стало выгоднее, чем брать «кого попало».

Решением проблемы могла бы стать цифровизация контроля — создание сервисов, позволяющих проверить бэкграунд иностранца за считанные минуты, а также внедрение умной видеоаналитики. На текущий момент инициатива МВД выглядит скорее как эмоциональная реакция на трагедию, которая может быть подхвачена другими регионами в предвыборный период. Однако эксперты резюмируют: запретить — легко, но настоящая безопасность требует не лозунгов, а сложной системной работы с бизнесом и реальной ответственности нанимателя за каждого сотрудника.

