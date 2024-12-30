Миллиардер Маск назвал украинского лидера чемпионом всех ограблений США за всю историю государства
Маск: Зеленский – чемпион всех ограблений США за всю историю
Фото: [Соцсети]
По словам американского миллиардера Илона Маска, глава киевского режима Владимир Зеленский является чемпионом всех времен в ограблении Штатов за всю историю существования государства. Об этом он написал в своем аккаунте в одной из соцсетей.
Именно таким образом предприниматель отреагировал на выделение Вашингтоном Киеву двух с половиной миллиардов долларов.
Напомним, что на Западе ужаснулись роскоши украинских чиновников за счет европейских налогоплательщиков.