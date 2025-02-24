Миллиардер Сакс назвал последствия конфликта на Украине для США

В результате украинского конфликта у Соединенных Штатов вырос государственный долг, а мировая роль доллара оказалась подорвана. Такое заявление в социальной сети Х сделал американский миллиардер Дэвид Сакс.

Сакс сейчас входит в администрацию президента США, отвечая в ней за криптовалюты и сферу искусственного интеллекта. Он заявил, что Байден и его окружение втянули Америку в конфликт на Украине и тем самым нанесли своей стране большой ущерб.

«Это истощило наши запасы, увеличило наш долг и подорвало доллар, а всего этого можно было избежать, если бы Байден поддержал Стамбульское соглашение», — указал он.

Ранее сообщалось, что советник Трампа по национальной безопасности Уолтц заявил о том, что не видит возможности для Украины вступить в НАТО.