Миллиардер Сакс назвал последствия конфликта на Украине для США
Миллиардер Сакс: конфликт на Украине привел к ослаблению США
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В результате украинского конфликта у Соединенных Штатов вырос государственный долг, а мировая роль доллара оказалась подорвана. Такое заявление в социальной сети Х сделал американский миллиардер Дэвид Сакс.
Сакс сейчас входит в администрацию президента США, отвечая в ней за криптовалюты и сферу искусственного интеллекта. Он заявил, что Байден и его окружение втянули Америку в конфликт на Украине и тем самым нанесли своей стране большой ущерб.
«Это истощило наши запасы, увеличило наш долг и подорвало доллар, а всего этого можно было избежать, если бы Байден поддержал Стамбульское соглашение», — указал он.
Ранее сообщалось, что советник Трампа по национальной безопасности Уолтц заявил о том, что не видит возможности для Украины вступить в НАТО.