Советник Трампа озвучил позицию США по членству Украины в НАТО

Украина не может войти в НАТО, чтобы американские солдаты напрямую защищали ее от внешней угрозы. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц во время выступления в эфире телеканала Fox News.

Уолтц сообщил, что ни он сам, ни Белый дом не видят такой ситуации, при которой Украине было бы предоставлено членство в Северо-Атлантическом альянсе.

«Не вижу, чтобы Соединенные Штаты сделали Украину членом НАТО, чтобы американские войска напрямую участвовали в защите Украины. Это совсем другое», — указал он.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа пригрозила странам G7 отозвать свою подпись под документом о необходимости поддержки Украины. Власти США считают недопустимой риторику ряда государств в отношении России и призывы усилить санкции в отношении российской энергетики. По мнению Соединенных Штатов, это ставит под удар переговоры о мире.