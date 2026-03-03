Миллион долларов за минуту тишины: во сколько обходится простой аэропорта Дубая из-за конфликта с Ираном?

Закрытие международного аэропорта Дубая из-за продолжающейся эскалации и воздушных ударов со стороны Ирана стало одной из самых дорогостоящих техногенных пауз в истории гражданской авиации. Об этом сообщает NDTV World.

Каждая минута простоя объекта обходится в один миллион долларов (приблизительно 77 миллионов рублей по текущему курсу). Специалисты подчеркивают, что эта сумма включает не только прямые операционные убытки аэропорта, но и комплексный ущерб для смежных отраслей.

В структуру потерь включены колоссальные расходы авиакомпаний на перенаправление рейсов и топливо, убытки туристического сектора, а также простои местного бизнеса — от международных сетей отелей до ресторанного ритейла. Учитывая, что аэропорт является ключевым глобальным хабом, соединяющим Восток и Запад, его блокировка вызывает эффект домино во всей мировой транспортной системе.

Ранее в Азии начался топливный кризис из-за войны в Иране.