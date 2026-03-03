Топливная паника на курортах: в Таиланде, Шри-Ланке и Вьетнаме вводят ограничения и разбирают бензин

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и удары по танкерам в Ормузском проливе спровоцировали топливный кризис в популярных у российских туристов странах Азии. Через пролив ежедневно проходит около 20 млн баррелей нефти — почти пятая часть мирового потребления, причем 84% этого объема направляется именно в Азию. Нарушение логистики привело к скачку цен и панике среди местных жителей и отдыхающих. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

В Таиланде министерство энергетики заверило, что запасов нефти хватит на два месяца, и готовит антикризисные планы. Власти временно запретили экспорт топлива, чтобы защитить внутренний рынок и сдержать рост цен. Однако на Самуи, Пхукете и в ряде провинций уже начался «заправочный бум» — туристы и тайцы заливают бензин в канистры и даже пластиковые бутылки.

На Шри-Ланке официальные запасы рассчитаны на 30–40 дней, но это не успокаивает население. Российские туристы на острове рассказывают о километровых очередях на заправках, где топливо заканчивается за считаные часы.

Во Вьетнаме панику подогрели заявления импортеров. Компания PV Gas Trading сообщила о приостановке поставок сжиженного газа из-за проблем у ближневосточных поставщиков и рисков для судоходства. Эксперты призывают власти наращивать внутренние резервы и гибко регулировать цены, а в случае необходимости — ограничивать экспорт. Пока же отдыхающим в Азии приходится самим искать способы заправить арендованные байки и автомобили.

Ранее депутат Толмачев заявил о том, что блокада Ормузского пролива грозит Европе энергоколлапсом.