Так, по информации СМИ, в случае отсутствия необходимого финансирования со стороны западных партнеров, Киев не исключает возможности отказа от выплат пенсий и зарплат госслужащим.

Юлия Свириденко подчеркнула, что в приоритете стоят обслуживание долга и обеспечение оборонного бюджета. В случае недополучения финансовой поддержки от западных стран, страна может столкнуться с серьезными трудностями в обеспечении своих обязательств перед государственными служащими.

Согласно заявлению министра, в случае отсутствия финансовой поддержки, своевременные выплаты могут быть отменены для более чем полумиллиона госслужащих, 1,4 миллиона учителей и 10 миллионов пенсионеров. Это решение, по мнению экспертов, может стать серьезным испытанием для социальной стабильности в стране.