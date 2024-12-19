Минэк создаст биржу для размещения малых технологических компаний

Министерство экономического развития РФ сообщило о планах по созданию специализированной биржи для предварительного публичного размещения (pre-IPO) малых технологических компаний.

Как рассказал представитель ведомства РБК, новая площадка позволит таким компаниям более эффективно выходить на публичный рынок капитала и получать необходимое финансирование для своего развития.

Отмечается, что важным аспектом проекта является то, что статус малой технологической компании обеспечит упрощенный доступ к государственной поддержке. Оценка таких компаний должна находиться в диапазоне от 300 млн до 5 млрд руб., а минимальная выручка составлять не менее 500 млн руб. При этом специальных требований к прибыли не предъявляется.

Объем размещения ценных бумаг будет варьироваться от 200 млн до 5 млрд руб.

Представитель Минэкономразвития России рассказал, что основные цели привлечения инвестиций включают масштабирование бизнеса, финансирование основных средств, расширение географии присутствия, запуск новых продуктов, инновации и импортозамещение. Каждая компания, участвующая в размещении, должна иметь совет директоров или другой орган корпоративного управления.

Отмечается, что ликвидность на новой платформе будет ограничена. Такая мера позволит протестировать потенциал размещения бумаг на крупных биржах и предоставить инвесторам возможность получить ограниченную вторичную ликвидность.

В рамках этих инициатив также планируется запуск нового биржевого индекса для малых технологических компаний, который упростит процесс выхода на биржу и повысит уровень экспертизы среди посредников, а также привлечет нишевых инвесторов.

В перспективе пяти лет новая площадка может достичь оборота от 30 до 50 млрд руб. В Минэке отметили, что такие показатели станут значительным шагом к поддержке и развитию сектора малых технологических компаний в России.

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