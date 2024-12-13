Владелец Rostic’s приобрел бизнес франчайзи остающихся в РФ точек KFC

Компания «Юнирест», которая владеет брендом Rostic's и является мастер-франчайзи KFC в России, приобрела бизнес «Эй Кей Раша», сообщил РБК со ссылкой на источник.

Это касается покупки компании, которая является одним из основных франчайзи ресторана KFC, покинувшего российский рынок. Сделка была успешно завершена 12 декабря, добавил собеседник РБК.

Пресс-служба «Юнирест» подтвердила факт заключения соглашения, однако не раскрыла финансовые детали. Генеральный директор «Эй Кей Раша» Алексей Чижов, проработавший в компании десять лет, также подтвердил информацию о продаже и заявил, что не собирается оставаться в компании.

На данный момент 97 ресторанов «Эй Кей Раша» продолжают функционировать под брендом KFC благодаря договору коммерческой концессии. Новый владелец планирует провести ребрендинг: до весны 2025 года эти рестораны должны перейти под марку Rostic's.

После завершения этого процесса сеть KFC в России будет фактически полностью преобразована в Rostic's, отметил представитель «Юниреста».

Согласно оценкам Михаила Бурмистрова, генерального директора агентства «INFOLine-Аналитика», стоимость бизнеса «Эй Кей Раша» колеблется от 4 до 4,5 млрд руб.

Ранее Rostic’s прокомментировал инцидент с куриной просрочкой в Ижевске. Сотрудники установили, что в ресторане быстрого питания Rostic’s (ООО «КФС Ижевск») при хранении полуфабрикатов из мяса птицы не были соблюдены рекомендованные ведомством требования.