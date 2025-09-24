Минэкономразвития ухудшило прогноз по ВВП: рост экономики замедляется сильнее ожиданий. Ведомство ожидает увеличения валового продукта в текущем году всего на 1% вместо апрельских 2,5%. Об этом пишет РИА Новости.

Минэкономразвития представило правительству обновленный прогноз, констатирующий более резкое охлаждение экономики. Ведомство скорректировало ожидания по росту ВВП в сторону значительного снижения. Если весной чиновники прогнозировали увеличение на 2,5%, то теперь речь идет лишь об 1% по итогам 2024 года.

Прогноз на следующий год также пересмотрен — до 1,3% с предыдущих 2,4%. Представитель министерства пояснил, что экономическая активность в последние месяцы демонстрирует явные признаки замедления, что и потребовало переоценки. При этом в апреле в ведомстве рассчитывали на более плавное торможение.

Однако в министерстве смотрят в будущее с оптимизмом. Уже в 2027 году ожидается ускорение роста до 2,8%. Такой скачок связывают с адаптацией экономики к новым условиям и запланированным увеличением госрасходов. На следующий, 2028 год, темпы роста прогнозируются на уровне 2,5%. Таким образом, текущее замедление власти рассматривают как временное явление перед новым витком развития.

