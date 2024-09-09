Минэнерго информировало о полном исчерпании резервов, оставшихся с эпохи СССР

По словам министра энергетики Сергея Цивилева, российская электроэнергетика сейчас испытывает нехватку финансирования, и запасы, созданные в советское время, исчерпаны. Об этом сообщило ТАСС.

«Пример ОЭС Востока в очередной раз показывает, что резервы созданной в СССР энергетики исчерпаны. Основная причина — недофинансирование модернизации оборудования и поддержания его в нормативном состоянии», — говорится в сообщении.

Цивилев отметил, что энергоснабжение Дальнего Востока вступает в осенне-зимний период без должного резерва производственных мощностей, что обусловлено переносом капитального ремонта нескольких ТЭС.

Он также добавил, что Минэнерго классифицировало ДФО как регион с высокими рисками в сфере электроэнергетики и принимает меры для снижения числа аварий и повышения общей надежности системы.

Ранее сообщалось, что подготовительные работы по запуску нового косметического завода ведутся в Солнечногорске.