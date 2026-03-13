От лампочки до завода: как новая энергостратегия в России изменит жизнь каждого

Министерство энергетики РФ утвердило план развития энергосистемы страны на ближайшие пять лет. Документ, рассчитанный до 2031 года, предполагает не просто ремонт старых сетей, а полноценную перезагрузку всей отрасли. О том, что именно изменится в жизни обычных людей и почему без этого не обойтись, рассказала в беседе с RuNews24.ru эксперт в области проектирования сетей электроснабжения Алина Полозова.

Энергетика — это та сфера, о которой вспоминают только тогда, когда что-то идет не так. Свет погас — плохо. Свет горит — никто не замечает. Между тем именно электричество сегодня является базой для всего: от работы промышленных гигантов до зарядки смартфонов. И старая инфраструктура, доставшаяся в наследство от прошлых десятилетий, все чаще дает сбои.

Как пояснила специалист, главная проблема в том, что потребителей становится слишком много. Растут энергоемкие производства, на заводах появляются роботы, на дорогах — электромобили. Все это требует колоссальных мощностей. К тому же сети банально изнашиваются, и их замена — вопрос не комфорта, а безопасности.

План Минэнерго, по словам Полозовой, затрагивает сразу несколько ключевых направлений. Прежде всего, это замена устаревшего оборудования, которое уже не справляется с нагрузками. Кроме того, в систему активнее начнут интегрировать «зеленую» энергию — солнечные и ветряные станции, которые раньше воспринимались скорее как экзотика, а теперь становятся частью большого пазла.

Отдельная статья — внедрение так называемых умных сетей. Это системы, которые сами следят за состоянием линий, перераспределяют нагрузку и предупреждают аварии еще до того, как они произойдут. Человеческий фактор и физический износ постепенно уступят место автоматике. Параллельно власти намерены укреплять защиту энергообъектов от внешних угроз и чрезвычайных ситуаций.

Впрочем, перезагрузка энергетики касается не только проводов и подстанций. За масштабным обновлением стоит и социальный аспект. Реализация пятилетнего плана потребует огромного количества специалистов: инженеров, проектировщиков, монтажников, людей рабочих специальностей. По сути, отрасль становится одной из главных площадок для создания новых рабочих мест.

Таким образом, очередная пятилетка в российском Минэнерго обещает быть жаркой. И речь здесь идет не просто о том, чтобы лампочка горела ярче. Речь о фундаменте, на котором будет держаться экономика ближайшего будущего.

