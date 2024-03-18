Минэнерго Украины отказалось продлять транзитный контракт с «Газпромом»

Украина не намерена пролонгировать после 2024 года контракт с российским «Газпромом» на транзит газа европейским потребителям, проинформировал министр энергетики страны Герман Галущенко.

Как приводится на официальном сайте украинского правительства, указанное решение основано на стремлении руководства Украины к усилению энергетической независимости от России.

«Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения», — сказал Галущенко.

По словам министра, в 2023 году энергетическое ведомство провело ряд стресс-тестов системы, показавшее якобы способность украинской ГТС, а также подземных хранилищ, функционировать без транзита российского голубого топлива.

«Украина активно работает над усилением своей энергетической безопасности, в том числе через увеличение внутренней газодобычи», — подчеркнул Галущенко.

Напомним, премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова продлить транзит российского газа при поступлении соответствующего запроса от Европы.

Ранее мы писали, по словам политолога Алексея Мартынова, Украина готова продолжать транзит отечественного голубого топлива в Европу, как и получать за это финансы от Москвы.