Минфин и Росфинмониторинг ужесточат ответственность за незаконные займы

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) поддержал инициативу Министерства финансов РФ об ужесточении ответственности для нелегальных кредиторов, пишет ТАСС.

Новый законопроект предлагает возбуждать уголовное дело в двух случаях: если сумма незаконно выданных займов превышает 3,5 млн рублей или если нарушение совершено неоднократно после административного наказания.

Сейчас, по действующему законодательству, для привлечения к уголовной ответственности необходимо одновременное выполнение обоих условий — крупная сумма и повторность. Минфин считает такой подход слишком мягким и предлагает сделать альтернативу: достаточно либо крупной суммы, либо повторного нарушения. Это позволит быстрее и эффективнее пресекать деятельность теневых ростовщиков.

В Росфинмониторинге уверены, что нововведения помогут сократить число злоупотреблений в сфере потребительского кредитования. Ранее инициативу уже поддержал Банк России.

Статистика подтверждает остроту проблемы: только за 2025 год Банк России выявил более 1,1 тыс. нелегальных кредиторов. В основном это псевдоломбарды и сетевые комиссионные магазины, которые работают под единым брендом, но каждый офис оформлен на разных индивидуальных предпринимателей. Такая схема позволяет им уходить от ответственности, но новый закон должен изменить ситуацию.

