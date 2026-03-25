Минфин оценит необходимость введения НДС на операции по СБП

Министерство финансов России осенью планирует оценить необходимость введения налога на добавленную стоимость (НДС) на операции по Системе быстрых платежей (СБП), сообщил «Интерфакс».

В самом ведомстве подчеркнули, что на данный момент планов вводить соответствующее налогообложение нет, однако анализ правоприменительной практики налоговых изменений, принятых в прошлом году, продолжится.

Напомним, в конце ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, который отменяет освобождение от НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт. Также льготы отменены для компаний, обеспечивающих передачу и обработку данных между участниками расчетов.

Однако, как уточнили в Минфине, переводы по банковским счетам и операции через СБП налогом не облагаются.

По оценкам министерства, ежегодные доходы бюджета от отмены этих льгот составят около 30 млрд рублей. В ведомстве подчеркнули, что изменения не нанесут ущерба развитию безналичных платежей. Тем не менее, осенью будет проведена дополнительная оценка того, требуется ли распространить НДС и на переводы через СБП.

