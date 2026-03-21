Выплаты при рождении ребенка освободили от налога

С 2026 года в России значительно увеличен размер материальной помощи при рождении ребенка, который не облагается налогом. Теперь сотрудники могут получить до 1 млн рублей без удержания НДФЛ. Об этом сообщает РИА Новости .

С начала 2026 года в России действует новый лимит для материальной помощи от работодателя при рождении ребенка. Теперь сумма до 1 миллиона рублей освобождается от налога на доходы физических лиц, если выплата производится в течение первого года жизни ребенка.

Ранее необлагаемый предел составлял всего 50 тысяч рублей, поэтому изменения существенно расширяют возможности поддержки сотрудников.

Для получения выплаты работнику необходимо подать заявление, предоставить свидетельство о рождении ребенка, после чего оформляется соответствующий приказ работодателя. Такие меры обычно закрепляются во внутренних документах компании и зависят от ее финансовых возможностей.

При этом право на помощь имеют оба родителя. Каждый из них может получить выплату в полном объеме, даже если они работают в одной организации.

Также уточняется, что новые правила распространяются и на детей, родившихся в 2025 году. Если на момент выплаты в 2026 году ребенку еще не исполнился один год, сумма до 1 млн рублей также не будет облагаться налогом.

