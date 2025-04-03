Минфин продаст иностранную валюту и золото на 35,9 млрд руб.

В период с 7 апреля по 12 мая Министерство финансов Российской Федерации осуществит продажу иностранной валюты и золота на общую сумму 35,9 млрд руб., сообщил ТАСС.

Данная мера реализуется в соответствии с механизмом бюджетного правила. Согласно информации, предоставленной министерством, ежедневный объем торгов в эквиваленте достигнет 1,6 млрд руб.

В период с 7 марта по 4 апреля, Минфин России планировал инвестировать 60,1 млрд руб. в приобретение иностранной валюты и золота, также в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем операций в этот период оценивался в 2,9 млрд руб. в эквиваленте.

Ранее сообщалось, что в России фиксируется приток средств западных инвесторов.