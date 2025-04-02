Минфин сообщил о притоке «ковбойских денег» в Россию от инвесторов с Запада

В России зафиксировали заметный приток средств от западных инвесторов, которые поступают в страну через дружественные государства. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, передает «РБК-Инвестиций».

По его словам, назвать такие инвестиции можно «ковбойскими», так как с ними связаны высокие риски и нестабильность.

«Это так называемые ковбойские деньги хедж-фондов, которые рискуют даже режимом санкционным, чтобы через дружественные юрисдикции небольшие деньги заводить. Это видно из динамики цен на ОФЗ и динамики курса рубля, что какие-то такие ручейки потихонечку начинают заходить», — сказал Чебесков.

Он подчеркнул, что точные объемы таких инвестиций пока оценить сложно, поскольку они проходят через альтернативную инфраструктуру, создаваемую дружественными странами.

По словам замминистра финансов, российский рынок долговых инструментов и акций в настоящее время демонстрирует высокую привлекательность для инвесторов. Он подчеркнул, что Минфин РФ рассчитывает на значительный приток капитала в случае дальнейшего ослабления санкционного режима.

Ранее некоторые зарубежные СМИ сообщили о возросшем интересе нерезидентов к инвестициям в Россию. В частности, агентство Bloomberg отметило, что как индивидуальные инвесторы, так и хедж-фонды начали проявлять активность на рынке российских ценных бумаг.

С начала 2025 года курс доллара в России снизился на 16,5%, причем наиболее значительное укрепление рубля было зафиксировано в период с февраля по март. Эксперты связывают эти изменения с растущим спросом на российские активы среди иностранных инвесторов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов анонсировал подготовку программы по «большой приватизации».