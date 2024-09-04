В России начали отключать облачные сервисы Microsoft

Некоторые российские компании обнаружили прекращение подписок на облачные сервисы Microsoft, включая Microsoft 365, Office 365 и Teams, как сообщило РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал «Софтлайн».

«К нам стала поступать информация о начале отключения облачных сервисов. По информации на текущий момент, у ряда наших клиентов в консоли администрирования статус подписок изменился на disabled. Ограничения затронули М365, О365, EMS. Teams недоступен пользователям», — говорится в сообщении.

О прекращении этих сервисов со 2 сентября Microsoft уведомил еще в августе.

В марте 2022 года корпорация объявила о своем уходе с российского рынка, хотя позже уточняла, что будет выполнять обязательства перед российскими клиентами.

Однако в марте этого года Microsoft сообщил о закрытии доступа к программам для управления и проектирования, включая облачные решения.

Эти ограничения введены в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза, запрещающего поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов.

С середины мая Microsoft начал приостанавливать подписки на облачные продукты Power BI, Visio и Project.

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