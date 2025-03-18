В Минфине анонсировали подготовку программы по «большой приватизации»
Силуанов заявил, что нынешнее время хорошо подходит для «большой приватизации»
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Министерство финансов РФ в скором времени представит предложения по реализации «большой приватизации». Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании Коллегии Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), передает РИА Новости.
Силуанов подчеркнул, что нынешнее время хорошо подходит для решения вопроса о приватизации государственных активов.
«У нас будет предложение по большой приватизации. На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня», — сказал глава Минфина РФ.
Приватизация представляет собой процесс передачи государственной собственности в частные руки. Он может включать в себя продажу государственных предприятий, активов, земельных участков или других форм собственности частным лицам или компаниям.
Приватизация происходит с целью повышения эффективности управления активами, стимулирования экономического роста и привлечения инвестиций.
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