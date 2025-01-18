Минфин США начнет принимать меры во избежание дефолта

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен планирует начать реализовывать меры, направленные на избежание дефолта в связи с достижением предельного уровня госдолга.

Об этом говорится в ее письме, адресованном руководству Конгресса.

Из него следует, что меры будут внедряться с 21 января до 14 марта 2025 года.

Ближайшие месяцы будут сопровождаться «значительной неопределенностью, в том числе «проблемами прогнозирования платежей и поступлений правительства США на месяцы вперед».

Глава Минфина обратилась к членам конгресса с призывом к оперативным действиям.

За 2024 год госдолг США вырос на 2,4 трлн долларов. Общая сумма задолженности составляет более 36 трлн долларов.

Ранее сообщалось о том, что власти США пожаловались на российские ограничения экспорта своего урана.