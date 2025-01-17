Решение России ограничить поставки обогащенного урана на Запад привело к тому, что Соединенные Штаты и их союзники рискуют оказаться с дефицитом топлива для атомных электростанций. Об этом сообщил Далип Сингх, заместитель советника президента по нацбезопасности по вопросам международной экономики. Его слова привело РИА Новости.

Сингх выступил в Атлантическом совете и заявил о риске возникновения дефицита электроэнергии, которую вырабатывают западные АЭС, из-за решения РФ.

«Россия ограничила экспорт обогащенного урана в ноябре прошлого года, что создало угрозу перебоев в производстве атомной энергии у нас и наших союзников», — указал он.

В то же время российские эксперты утверждают, что решение об ограничении поставок урана было принято американской стороной. Таким образом Вашингтон обвиняет РФ в собственных поступках.

До этого кандидат в главы Министерства энергетики США Райт высказался о зависимости страны от российского урана. По его мнению, существующее состояние надо резко менять, чтобы никак не зависеть от поставок из России. Особенное внимание при этом стоит уделить ядерному арсеналу Америки.