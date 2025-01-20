Минимальные ставки по ипотеке в России упали до 23%
Средняя ставка одобрения ипотеки в России находится на уровне около 28%
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Минимальные ставки по рыночной ипотеке упали почти до 23%. Об этом сообщают «Известия».
Уточняется, что в целом на отечественном ипотечном рынке сегодня все крайне неоднозначно, единого тренда не сформировано: ряд банков начали повышать доступность кредитов, снижая ставку сразу на 1,5%, а прочие, наоборот, ужесточают условия кредитования.
Отмечается, что средняя ставка, по которой с начала года банки одобряют рыночную ипотеку, находится на уровне почти 28%, а максимальная — 31,5%.
Поясняется, что, помимо этого, банки стали более активно искать новые варианты привлечения надежных заемщиков, и у каждого банка своя стратегия.
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