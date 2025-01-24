Минимум семь танкеров с СПГ из США резко сменили курс на европейские порты

По данным компании Independent Commodity Intelligence Services (ICIS), в этом месяце как минимум семь танкеров, перевозя сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов, изменили маршрут и направились в европейские порты, сообщила газета Financial Times.

Причиной этого явления газета называет прекращение поставок российского газа через Украину в Европу с 1 января и рост цен на энергетические ресурсы в связи с этим.

Согласно информации ICIS, шесть судов направлялись к мысу Доброй Надежды в Южной Африке и в Азию, а одно — в Колумбию. Аналитик Алекс Фроули заявил, что некоторые танкеры «резко изменили курс».

Изменившие направление танкеры были направлены также в Турцию, что, по данным FT, позволит терминалам в Турции и Греции переработать СПГ в газ и затем транспортировать его по трубопроводу в Юго-Восточную Европу, наиболее уязвимый регион из-за прекращения транзита через Украину.

По сведениям Kpler, эти суда перевозят около 500 тыс. тонн СПГ, что составляет приблизительно 0,5% от общего объема импорта ЕС в прошлом году.

Аналитическая компания Spark Commodities прогнозирует, что отправка американского СПГ в Европу вместо Азии в январе может принести дополнительную прибыль до $5,3 млн с каждого груза. Аналитик Касим Афган пояснил, что причина переориентации заключается в низкой рентабельности поставок в Северо-Восточную Азию.

Ранее Трамп заявлял о готовности поставлять в Европу СПГ при заключении соответствующей сделки.