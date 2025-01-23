Трамп заявил о готовности поставлять в Европу СПГ в рамках сделки

При заключении соответствующей сделки США готовы обеспечить страны Европы поставками американского СПГ. Об этом пишет ТРАМП, уточняя, что так заявил Дональд Трамп во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Трамп обратил внимание участников на то, что следует озаботиться, чтобы СПГ получить. Если будет заключен договор, уточняет американский президент, то тогда страны ЕС смогут получить СПГ, ведь у многих людей есть такая проблема: сделка была заключена, а из-за различных проблем они не могут его получить.

На этом фоне Трамп также заявил и о том, что США должны вдвое больше добывать энергоресурсов, чтобы удовлетворять потребности граждан. Также лидер США отметил, что страна заинтересована и в дальнейшем развитии ИИ.

Напомним, ранее Дональду Трампу предрекли сложное начало президентства.