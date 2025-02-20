Министр экономики Японии поедет в США просить об отмене пошлин

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Едзи Муто планирует поездку в США в марте с целью обсудить возможность отмены пошлин на японские товары, которые были введены Вашингтоном в отношении импорта стали и автомобилей. Об этом сообщила газета Asahi.

По информации издания, Муто собирается встретиться с новым министром торговли США Говардом Латником. Также предусмотрена встреча с министром энергетики Крисом Райтом.

В ходе этих переговоров японские представители намерены подчеркнуть значительный вклад Японии в экономику США и обсудить вопросы сотрудничества в энергетической сфере, включая увеличение поставок сжиженного природного газа из Японии, что было согласовано на саммите 7 февраля.

Как отмечается, наибольшее беспокойство Японии связано с американскими пошлинами на автомобили, поскольку эта категория составляет около 28% японского экспорта в США.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп выражал недовольство торговым дефицитом с Японией и требовал от нее снижения пошлин на сельхозпродукцию.

Муто надеется посетить США до 12 марта, когда начнут действовать пошлины, но это может осложниться парламентскими дебатами.

Ранее МИД Японии обращался к США с просьбой освободить страну от вводимых ими пошлин, в том числе от так называемых «взаимных пошлин».