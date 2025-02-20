Министр экономики Японии поедет в США просить об отмене пошлин
Министр экономики Японии Муто поедет в Вашингтон просить об отмене пошлин
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Министр экономики, торговли и промышленности Японии Едзи Муто планирует поездку в США в марте с целью обсудить возможность отмены пошлин на японские товары, которые были введены Вашингтоном в отношении импорта стали и автомобилей. Об этом сообщила газета Asahi.
По информации издания, Муто собирается встретиться с новым министром торговли США Говардом Латником. Также предусмотрена встреча с министром энергетики Крисом Райтом.
В ходе этих переговоров японские представители намерены подчеркнуть значительный вклад Японии в экономику США и обсудить вопросы сотрудничества в энергетической сфере, включая увеличение поставок сжиженного природного газа из Японии, что было согласовано на саммите 7 февраля.
Как отмечается, наибольшее беспокойство Японии связано с американскими пошлинами на автомобили, поскольку эта категория составляет около 28% японского экспорта в США.
Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп выражал недовольство торговым дефицитом с Японией и требовал от нее снижения пошлин на сельхозпродукцию.
Муто надеется посетить США до 12 марта, когда начнут действовать пошлины, но это может осложниться парламентскими дебатами.
Ранее МИД Японии обращался к США с просьбой освободить страну от вводимых ими пошлин, в том числе от так называемых «взаимных пошлин».