Анестезиолог раскрыл, выдают ли пациенты свои тайны после наркоза

Миллионы людей боятся потерять контроль над языком на операционном столе — но анестезиолог успокоил: современная медицина не использует «сыворотку правды», и ваши секреты останутся при вас, даже если вы вдруг заговорите на английском или выругаетесь. Об этом сообщает KP.RU.

Анестезиолог Алексей Пырегов развенчал один из самых стойких страхов пациентов. По его словам, под наркозом невозможно выдать свои тайны, потому что современные препараты не имеют ничего общего с так называемой сывороткой правды, которую показывают в кино. Человек может начать произносить отдельные слова или звуки, но мозг в этот момент передает сигналы иначе — связной логики в этих обрывках нет, и врач не сможет сложить из них осмысленную историю.

Пырегов поделился курьезными наблюдениями из практики: бывает, что вполне интеллигентный пациент вдруг начинает материться, а другой, никогда не изучавший иностранный, неожиданно переходит на английский. Но это просто хаотичная активность речевых центров, а не осознанное раскрытие секретов. Никакой компрометирующей информации анестезиолог из таких монологов не извлечет.

Вдобавок доктор развеял еще один популярный миф — о том, что общий наркоз укорачивает жизнь на пять лет. Пырегов заверил: анестезия, напротив, защищает организм во время оперативного вмешательства, позволяя хирургам работать без стресса и боли для пациента. Она не вредит, а сохраняет здоровье, и никакого счетчика отведенных лет она не включает.



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