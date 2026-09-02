«Орешник» против Европы: политолог Светов рассказал о подготовке ударов по заводам и военным объектам

Москва в тишине просчитывает варианты ударов по британским и немецким военным объектам — политолог Юрий Светов раскрыл, что Генштаб уже давно анализирует цели, а президент лишь с улыбкой подтвердил: это военная тайна. Об этом сообщает «Царьград».

Поводом для разговора стал недавний ответ Владимира Путина на вопрос журналистов о том, может ли британский военный объект считаться законной целью для России. Президент не стал вдаваться в детали, назвав это военной тайной. Однако политолог Юрий Светов, комментируя ситуацию, заявил, что обсуждение таких вариантов в российских штабах идет постоянно, даже если публично о них не говорят.

Светов подчеркнул: европейские страны продолжают наращивать поставки вооружений Украине и развивать производство БПЛА. И если этот поток усилится, Москва может рассмотреть ответные удары по предприятиям, где производят или ремонтируют военную технику для Киева. При этом эксперт исключил применение ядерного оружия, но назвал альтернативу — ракетный комплекс «Орешник». По его словам, эту систему стоит использовать лишь в том случае, если удар принесет значительный военный эффект, а не просто станет демонстрацией.

Политолог также напомнил, что страны Прибалтики укрепляют границы с Россией и Белоруссией, возводя фортификации. Однако, по его мнению, эти укрепления не станут преградой для современных средств поражения, поэтому смысл их строительства сомнителен.



Ранее военный эксперт Литовкин предложил бить «Орешником» по подземным заводам Украины.