Сердце сдает позиции: кардиолог назвал три тихих сигнала

Сердце может годами подавать сигналы, которые мы списываем на усталость или возраст — кардиолог Аурелио Рохас предупредил о трех явных маркерах, по которым каждый способен заподозрить неладное еще до визита к врачу. Об этом сообщает El Confidencial.

Врач из Испании, кардиолог Аурелио Рохас, в беседе с изданием El Confidencial назвал три симптома, которые указывают на ослабленную сердечную мышцу.

Первый и самый очевидный — отеки, чаще всего в области лодыжек. Они возникают из-за того, что организм начинает задерживать жидкость, и это прямой сигнал о том, что насос не справляется. Рохас посоветовал простой тест: надавите пальцем на кожу в зоне отека. Если остается заметная ямка, которая не проходит сразу — это повод немедленно записаться на прием.

Второй тревожный звоночек — одышка или чувство нехватки воздуха, когда человек лежит горизонтально. Если по ночам приходится садиться в постели или подкладывать третью подушку, чтобы дышать свободнее, сердце явно работает на пределе.

Третий симптом — давление или тяжесть в грудной клетке при обычной физической нагрузке, например, при подъеме по лестнице. У пожилых и у женщин этот признак часто маскируется под сильную усталость или одышку, поэтому его легко пропустить.

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