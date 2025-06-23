Министр энергетики Крыма Воронкин заявил о сдерживании цен на бензин в республике

На фоне общероссийского роста цен на топливо Крым демонстрирует устойчивость. Министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин рассказал о мерах по сдерживанию стоимости горючего. Об этом сообщает «Крым 24».

По его словам, за неделю на полуострове оптовые цены выросли на 5-6 тыс. рублей за тонну, в то время как на материке с января цены поднялись на 2 рубля.

Эксперт добавил, что сдержать стоимость горючего позволили прямой диалог с топливными компаниями, ограничение розничного роста до 20-30 копеек и отказ от апрельско-майских предложений о повышении.

По его мнению, значительный рост стоимости топлива был бы нежелателен. При этом власти Крыма продолжают политику сдерживания цен, демонстрируя эффективный пример регулирования топливного рынка в условиях экономических колебаний. Минимальное возможное повышение не окажет существенного влияния на бюджет жителей полуострова.

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