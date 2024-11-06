Министр финансов Силуанов назвал лучшие способы сбережений и инвестиций для россиян

Министр финансов Антон Силуанов озвучил мнение о том, что государственные облигации, ценные бумаги и банковские депозиты являются наиболее эффективными инструментами для сбережений.

По словам министра финансов Антона Силуанова, депозиты обеспечивают такую доходность, которая недоступна многим предпринимательским проектам. Об этом он заявил в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

Также он высказался критически о криптовалюте, подчеркивая ее непостоянство и неблагонадежность как способа для накопления капитала. Силуанов призвал молодое поколение инвестировать в свое образование и осваивать фондовый рынок, что откроет новые возможности для финансового роста.

Кроме того, министр рекомендовал обратить внимание на программы долгосрочных сбережений, которые могут обеспечить стабильное финансовое будущее.

Ранее Силуанов раскрыл размер средней пенсии после индексации в 2025 году.