Силуанов раскрыл размер средней пенсии после индексации в 2025 году

Размер средней страховой пенсии в России достигнет 24 тыс. руб. в предстоящем году. Эти данные были озвучены в рамках пленарного заседания Государственной думы.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2025 году средний размер пенсии в России достигнет 24 тыс. руб. Об этом стало известно на фоне предстоящей индексации, предполагающей повышение пенсий на 7,3%. Ожидается, что ее проведут с 1 января следующего года на уровень инфляции.

Силуанов отметил, что закон об индексации пенсий для работающих пенсионеров уже вступил в силу. На 1 августа 2024 года в России насчитывается 7,85 млн работающих и 33,2 млн неработающих пенсионеров.

Ранее экономист Иванова-Швец объяснила, кому могут отказать в пенсии по старости. Оказалось, что под критерии попадают российские граждане, общий трудовой стаж которых не достиг 15 лет.