Министр сельского хозяйства Лут назвала продукты питания в России самыми доступными в мире

Россия заняла первое место в мире по доступности продуктов питания по паритету покупательной способности (ППС), заявила министр сельского хозяйства страны Оксана Лут. Об этом она сообщила на пленарной сессии IX Международного форума Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку», передает ТАСС.

Она подчеркнула, что, несмотря на рост цен на некоторые категории товаров, уровень доступности основной продовольственной продукции остается стабильным, что позволяет россиянам легко удовлетворять свои потребности.

«Вот если посмотреть даже не с точки зрения «цена к цене», а по ППС (паритет покупательной способности. — Прим. ред.), у нас самые доступные продукты питания в мире», — сказала Лут.

Она подчеркнула, что РФ обладает не только возможностью накормить собственное население, но и значительным потенциалом для экспорта. В натуральном выражении страна занимает третье место в мире по поставкам продовольствия, а с развитием технологий вывода продукции на международные рынки, Россия может в ближайшие годы подняться на вторую или даже первую позицию в этом рейтинге.

В 2024 году российские власти планируют увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции до более чем 108 млн тонн. В 2024 году общий объем поставок агропромышленного комплекса России на зарубежные рынки достиг впечатляющих $43,5 млрд с итоговым экспортом, который составил более 100 млн тонн продовольствия.

Ранее сообщалось, что Кабмин РФ разрешил регионам заключать соглашения о стабилизации цен на любые товары.